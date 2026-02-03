In Promozione, il Pietrasanta continua a vincere e si prende il secondo pareggio di fila contro il Forte dei Marmi. La squadra di casa non riesce a sbloccare il risultato e si accontenta di un punto, mentre gli ospiti allungano la loro serie positiva a 12 partite senza sconfitte. La partita si è giocata senza grandi emozioni, con poche occasioni da rete da entrambe le parti. Il Pietrasanta, con questo risultato, mantiene il passo in classifica e si avvicina alle zone alte.

In Promozione il Pietrasanta allunga la super striscia positiva a 12 risultati utili consecutivi (con 20 punti fatti). Non perde dal 2 novembre. La vittoria 3-2 sul San Piero a Sieve ha confermato l’importanza di aver un bravo portiere (Gega ha realizzato una parata decisiva nel finale che ha evitato il 3-3 degli ospiti), un pilastro in mezzo al campo come Granaiola (autore di un gol e un assist) e soprattutto un grande attaccante per la categoria come Alessandro Remedi che da capitano e pur non al meglio è entrato in tutte e tre le azioni da gol pietrasantine facendo due assist ed una rete con cui è salito a quota 12 centri stagionali, vice-capocannoniere del girone dietro solo a ’Beppe’ Bertuccelli del Montignoso che il suo 13° sigillo l’ha messo segnando l’1-1 nel derby apuo-versiliese col Forte dei Marmi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione Altro pareggio per il Forte dei Marmi. Il Pietrasanta allunga la super-striscia positiva

