Dopo la sconfitta contro la Lazio di sabato scorso, il Napoli ha perso le speranze di vincere il campionato. Nel frattempo, è stato presentato il progetto per il nuovo stadio, chiamato “Nuovo Maradona”, che dovrebbe sostituire l’attuale impianto. La decisione di realizzare il nuovo stadio non riguarda più solo aspetti tecnici, ma segna anche un passo importante per il club, che punta a rafforzare la propria immagine a livello internazionale.

Con la sconfitta contro la Lazio di sabato scorso, il Napoli ha detto definitivamente addio al sogno scudetto. Non che fossero rimaste tante speranze dopo il pareggio al Tardini di Parma della settimana precedente, ma - invece di reagire - i ragazzi di Antonio Conte hanno completamente mollato, dando via libera ai festeggiamenti dell’Inter. Ora, però, ci si attende veramente uno scatto d’orgoglio, perché la situazione di classifica si è “ingarbugliata”. Con la vittoria del Milan a Verona, i rossoneri hanno infatti raggiunto gli azzurri al secondo posto della graduatoria di Serie A (sessantasei punti per entrambe), mentre con quella della Juve sul Bologna, i bianconeri si sono portati ormai a sole tre lunghezze.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Progetto stadio: Il Napoli diventa Big con il “Nuovo Maradona”

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