illustrato il progetto del nuovo stadio maradona

Questa mattina il Comune di Napoli ha presentato il progetto di riqualificazione dello stadio di Fuorigotta in vista di Euro32. Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture, ha spiegato i lavori che interesseranno l’impianto e i tempi previsti. La città si prepara a rinnovare uno dei simboli del calcio locale.

Ecco gli aggiornamenti comunicati dell’assessore sui lavori, in vista del possibile inserimento dello stadio napoletano tra i candidati per i campionati europei del 2032: “Abbiamo presentato lo stato di avanzamento del progetto per il nuovo Maradona, in particolare il progetto di tutta la sistemazione interna con il nuovo primo anello a ridosso del campo. Il progetto è completamente realizzato in modalità BIM, che consente una grande precisione e flessibilità. Nelle immagini l’attuale posizione non simmetrica del campo e quella nuova, centrata, con gli spalti ravvicinati: sezioni strutturali e viste che rispettano perfettamente la futura visibilità conseguente al progetto. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

