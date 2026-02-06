Illustrato il progetto del nuovo stadio Maradona

Questa mattina il Comune di Napoli ha presentato il progetto di riqualificazione dello stadio di Fuorigotta in vista di Euro32. Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture, ha spiegato i lavori che interesseranno l’impianto e i tempi previsti. La città si prepara a rinnovare uno dei simboli del calcio locale.

Ecco gli aggiornamenti comunicati dell’assessore sui lavori, in vista del possibile inserimento dello stadio napoletano tra i candidati per i campionati europei del 2032: “Abbiamo presentato lo stato di avanzamento del progetto per il nuovo Maradona, in particolare il progetto di tutta la sistemazione interna con il nuovo primo anello a ridosso del campo. Il progetto è completamente realizzato in modalità BIM, che consente una grande precisione e flessibilità. Nelle immagini l’attuale posizione non simmetrica del campo e quella nuova, centrata, con gli spalti ravvicinati: sezioni strutturali e viste che rispettano perfettamente la futura visibilità conseguente al progetto. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Illustrato il progetto del nuovo stadio Maradona Approfondimenti su Maradona Stadio Fiorentina, illustrato il programma dei lavori al Franchi: nuovo stadio pronto nel 2029 Al via il progetto di riqualificazione dello stadio Maradona Questa mattina sono iniziati i lavori di riqualificazione allo stadio Maradona. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Presentato il progetto del nuovo stadio Maradona Ultime notizie su Maradona Stadio Argomenti discussi: Rio Aslago, un nuovo bacino per la sicurezza idraulica del quartiere; A febbraio in consiglio comunale aperto sarà illustrato ai cittadini il progetto del nuovo centro sportivo di Ricaldone; Cosa prevede il progetto del nuovo parco di via Ardoino; Conferenza dei servizi per il parco eolico. Comune: lavori al Maradona senza sospendere le partiteIl confronto al Comune con i delegati FIGC e l'assessore Cosenza ... msn.com Riduzione del rischio di incendi nella frazione: un incontro pubblico per illustrare il progettoPianificazione e progettazione per la riduzione del rischio incendi boschivi in area urbana a Punta Ala: incontro a Punta Ala (Grosseto) ... grossetonotizie.com Appuntamento con il nostro gruppo giovani Ieri sera gli animatori del Progetto Policoro della diocesi ci hanno illustrato e presentato questo prezioso progetto che da trent'anni accompagna e sostiene i giovani nei loro sogni, nelle loro speranze e nella realiz facebook Il progetto innovativo sarà illustrato al Fruit Logistica di Berlino: un’alternativa sostenibile agli snack ultra processati, pensata soprattutto per i più giovani x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.