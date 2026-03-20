napoli lo stadio maradona diventa arte con i murales di jorit

Lo stadio Maradona di Napoli si arricchisce di murales realizzati dall’artista Jorit, che ha dipinto undici volti sulla struttura. L’artista descrive le sue opere come totem in cui la comunità può riconoscersi. Il progetto combina elementi di arte, calcio e identità locale, creando un collegamento tra lo stadio e i sentimenti della città.

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