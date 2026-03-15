Guerra Iran stangata prezzi perché Napoli rischia di più

I prezzi del petrolio continuano a salire mentre la tensione nel Golfo Persico si intensifica, con le rotte dello stretto di Hormuz ancora chiuse a causa delle minacce di droni e missili. La situazione coinvolge direttamente il traffico di idrocarburi che attraversa questa zona strategica, fondamentale per le forniture energetiche dell’Occidente. Napoli rischia di essere più esposta alle conseguenze di questa crisi.

Tra il 27 febbraio, vigilia dell'attacco di Usa e Israele contro l’Iran, e questo venerdì, 13 marzo, si era passati da 1,670 euro a 1,816 euro al litro per la benzina (+8,7%) e da 1,720 euro a 2,033 euro al litro per il diesel (+18,2%). Tra venerdì e sabato, in base all'ultima rilevazione del Mimit, il Ministero per le imprese e il made in Italy, pubblicata stamane, domenica 15 marzo, il prezzo medio self service lungo la rete stradale nazionale risulta pari a 1,84 €l per la benzina e 2,07 €l per il gasolio e sulla rete autostradale il prezzo medio self service è di 1,93 €l per la benzina e 2,13 €l per il gasolio. Napoli, per gli economisti, risulta tra le aree più esposte al rischio di rincari. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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