Profanano di notte la tomba di una donna morta nel 2014 e rubano oro e gioielli | caccia ai ladri a Taviano

Nella notte, nel cimitero di Taviano, è avvenuto un furto ai danni di una tomba di una donna deceduta nel 2014 all'età di 87 anni. I ladri si sono introdotti nel camposanto e hanno aperto la loculo, portando via oro e gioielli custoditi all’interno della bara. Le forze dell'ordine stanno indagando per identificare i responsabili di questo episodio.

Si sono introdotti di notte nel cimitero di Taviano, provincia di Lecce, per aprire la bara di una donna morta a 87 anni nel 2014 e impossessarsi dei gioielli al suo interno: è caccia ai responsabili.🔗 Leggi su Fanpage.it

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