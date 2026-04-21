Un insegnante di una scuola media nella provincia di Venezia è stata sospesa dopo aver tagliato i capelli a due studenti durante le lezioni. L'episodio è avvenuto ieri all’interno dell’aula, lasciando la cattedra vuota e creando sconcerto tra docenti e genitori. La scuola ha avviato le procedure disciplinari e ha deciso di sospendere l’insegnante coinvolto in attesa di ulteriori accertamenti.

MESTRE (VENEZIA) - La cattedra, ieri, è rimasta vuota. L’insegnante che ha tagliato in classe le ciocche di capelli a due alunne del terzo anno della media “Bellini” di Mestre è stata sospesa in via cautelativa - cioé fino alla fine dell’indagine interna avviata dalla scuola -, ma di fronte ad un “fatto ormai conclamato”, come confermato anche dall’Ufficio scolastico regionale che sta seguendo da venerdì scorso, passo dopo passo, l’intera incredibile vicenda. E ciò significa che la supplente di italiano, storia e geografia - che aveva un incarico a tempo fino a fine aprile, ma che poteva essere prorogato fino al termine dell’anno scolastico - non tornerà più in quella classe né nelle altre della scuola mestrina nella quale faceva lezione da una ventina di giorni.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Prof taglia i capelli a due alunne delle medie in classe: sospesa dalla scuola

FIGLIODIEGO HA TAGLIATO I CAPELLI LLE BULLE DELLA 3 A , PERCHE' HANNO PRESO IN GIRO E SPINTO CHIARA

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