Stasera allo stadio ‘Meazza’ si disputa la partita di ritorno delle semifinali di Coppa Italia tra Inter e Como. Le formazioni sono ancora in fase di definizione, con un solo dubbio per l’allenatore dell’Inter, relativo a Chivu, e alcune incognite sul modulo da adottare. La sfida determina quale squadra accederà alla finale della competizione.

Mancano poche ore a Inter-Como, ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Si partirà dal dimenticabile 0-0 dell’andata al Sinigaglia del 3 marzo. Chivu punta al doublete ma stasera dovrà fare ancora a meno di capitan Lautaro e, quasi sicuramente, Alessandro Bastoni. Il tecnico rumeno ha però recuperato Bisseck, out nelle ultime tre partite. Proprio il tedesco rappresenta l’unico dubbio dell’allenatore nerazzurro: lui o Acerbi al centro della difesa? Al momento è favorito il secondo. In porta sarà confermato Martinez, mentre davanti Bonny dovrebbe avere la meglio su Pio Esposito come partner di Thuram. Dall’altra parte Fabregas proverà a fare la storia, in prima battuta a scacciare la mini-crisi che ha allontanato la sua squadra dal grande traguardo Champions.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Probabili formazioni Inter-Como: un solo dubbio per Chivu, Fabregas e l’incognita modulo

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