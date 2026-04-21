Probabili formazioni Inter Como Chivu e Fabregas studiano gli undici titolari

A poche ore dall’inizio della partita, le formazioni dell’Inter e del Como sono ancora oggetto di studio da parte degli allenatori, che stanno valutando le possibili scelte per gli undici titolari. Le decisioni definitive saranno annunciate prima del calcio d’inizio, mentre si analizzano le possibili variazioni rispetto alle formazioni schierate nelle ultime gare. La partita si avvicina, e le squadre preparano gli ultimi dettagli.

di Stefano Cori Probabili formazioni Inter Como, a poche ore dal fischio d’inizio queste le possibili scelte dei due allenatori. Oggi alle ore 21:00 allo Stadio Giuseppe Meazza andrà in scena Inter-Como, semifinale di ritorno della Coppa Italia. Si riparte dallo 0-0 dell’andata maturato allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. INTER (3-5-2): J. Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu. COMO (3-4-2-1): Butez; Ramon, Carlos, Kempf; Diao, Perrone, Da Cunha, Valle; Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas. In casa nerazzurra sembrerebbe essere tornato il momento per vedere Ange Yoann Bonny in campo dal primo minuto.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Probabili formazioni Inter Como, Chivu e Fabregas studiano gli undici titolari Notizie correlate Inter Como, Chivu ha già in mente gli undici titolari: le sue scelteCalciomercato Inter, l’agente di Valincic avverte: «La Dinamo non lo ha gestito bene, in Serie A piace a questi club!» Barella, critiche e voci di... Leggi anche: Probabili formazioni Inter-Como: un solo dubbio per Chivu, Fabregas e l’incognita modulo Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Inter-Como, le probabili formazioni della semifinale di ritorno; Probabili formazioni Inter-Como di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro, Diao, Bastoni e Nico Paz; Inter-Como: probabili, Pio Esposito e Thuram davanti; Como-Inter, le probabili formazioni: Fabregas cambia tutto, Pio Esposito con Thuram?. Coppa Italia, probabili formazioni Inter-Como: due dubbi per ChivuBattuto anche il Cagliari, lo scudetto è ormai ad un passo e allora l’ Inter si concentra sull’altro grande obiettivo di questo fine stagione: la Coppa Italia. Sulla strada per la finale, il Como di ... passioneinter.com Probabili formazioni Inter-Como: un solo dubbio per Chivu, Fabregas e l’incognita moduloMancano poche ore a Inter-Como, ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Si partirà dal dimenticabile 0-0 dell’andata al Sinigaglia del 3 marzo. Probabili formazioni Inter-Como: un solo dubbio per Ch ... calciomercato.it Chi andrà in finale tra Inter/Como e Lazio/Atalanta x.com L’Inter allunga a +12 sulle seconde, la Juventus vola a +5 su Como e Roma e vede la Champions, in fondo alla classifica Cremonese e Lecce si giocano un posto per restare in Serie A: quali saranno i verdetti finali facebook