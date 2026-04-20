Inter Como Chivu ha già in mente gli undici titolari | le sue scelte

L’allenatore del team ha già deciso la formazione titolare per la prossima partita contro l’Inter, scegliendo gli undici giocatori che scenderanno in campo. La scelta è stata comunicata ai giocatori e alla squadra tecnica, con alcune conferme rispetto alle ultime uscite. La partita si avvicina e le decisioni sono state prese in base alle ultime valutazioni sulla condizione fisica e tattica dei calciatori.