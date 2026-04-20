Inter Como Chivu ha già in mente gli undici titolari | le sue scelte
L’allenatore del team ha già deciso la formazione titolare per la prossima partita contro l’Inter, scegliendo gli undici giocatori che scenderanno in campo. La scelta è stata comunicata ai giocatori e alla squadra tecnica, con alcune conferme rispetto alle ultime uscite. La partita si avvicina e le decisioni sono state prese in base alle ultime valutazioni sulla condizione fisica e tattica dei calciatori.
Calciomercato Inter, l’agente di Valincic avverte: «La Dinamo non lo ha gestito bene, in Serie A piace a questi club!» Barella, critiche e voci di addio spazzate via: messaggio chiaro di Chivu. E contro il Como. Bastoni Barcellona, nuovi aggiornamenti! Catalani in pressing. E spuntano due contropartite a sorpresa Inter Woman, Magull celebra il rinnovo: «Sono felice di poter continuare insieme, mi trovo bene. Futuro? Voglio vincere» Inter Women, l’Under 15 porta a casa il Memorial Gianneschi! In finale battuto il Como 6-1 Inter Primavera Lecce 1-0: Carrara decisivo, tre punti pesantissimi per i nerazzurri. Il resoconto Settore Giovanile Inter, doppia vittoria interna col Sudtirol: Dellafiore scavalca il Milan.🔗 Leggi su Internews24.com
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