Virtus Verona in trasferta contro la Pro Patria | sfida cruciale nel girone A di Serie C

La Virtus Verona affronta la Pro Patria in una partita importante nel girone A di Serie C. La squadra ospite cerca punti per migliorare la posizione in classifica, mentre i padroni di casa vogliono ottenere una vittoria davanti al proprio pubblico. La gara si svolge in un momento decisivo della stagione, con entrambe le squadre determinate a fare risultato.

Il campionato di Serie C continua a regalare emozioni, e la classifica del Girone A dopo 28 giornate mette in evidenza quanto sia critica la situazione di Virtus Verona e Pro Patria. La prossima sfida tra le due squadre, in programma sabato 28 alle ore 17.30, si configura come un autentico scontro salvezza, con punti che possono rivelarsi decisivi per entrambe le formazioni. Attualmente, la Virtus Verona occupa il penultimo posto con soli 20 punti. La squadra ha collezionato 3 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte. I numeri parlano chiaro: sono 25 i gol realizzati, a fronte di 40 subiti, creando un saldo negativo di -15.

