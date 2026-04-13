Pro Patria vicina al baratro Se non vince è in Serie D
Stasera alle 20.30 si gioca il match tra la Pro Patria e le Dolomiti Bellunesi, una sfida decisiva per la squadra. Se i biancoblù non riusciranno a vincere, la retrocessione in Serie D sarà ufficiale, segnando il secondo campionato consecutivo senza promozione. La squadra si trova in una situazione critica, con poche possibilità di evitare la lotta per la permanenza nella categoria superiore.
Stasera, nel posticipo delle 20.30, in caso di mancata vittoria a Feltre contro le Dolomiti Bellunesi per la Pro Patria potrebbe essere certificata matematicamente la retrocessione in serie D, per il secondo campionato consecutivo. Alla vigilia della partita ancora bocche cucite in Cà via Bianca dopo la consueta rifinitura. Così come nessuna dichiarazione era stata rilasciata nel dopo partita di Pasquetta a seguito del pareggio interno allo stadio Speroni contro la Triestina, già retrocessa. Per i tigrotti biancoblù, allenati da mister Francesco Bolzoni (nella foto), dunque un mesto finale di stagione, con un epilogo scritto, che dovrà poi portare anche delle novità in ambito societario, dopo il prossimo consiglio d’amministrazione in cui saranno ratificate le dimissioni da parte della presidente Patrizia Testa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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