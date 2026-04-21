Prince si prese a sputi con Sinead O’ Connor a Madonna e Springsteen vietò l’uso del suo bagno L’artista rimane un eroe talentuoso a 10 anni dalla morte

Sei anni dopo la sua scomparsa, Prince rimane ricordato come un artista di grande talento che ha lasciato il segno nel mondo della musica. Nel corso della sua carriera si sono verificati episodi di tensione con alcuni colleghi, tra cui un confronto con Sinead O’Connor e divergenze con Madonna e Springsteen, che ha vietato l’uso del suo bagno. La sua figura continua a suscitare interesse, anche tra chi lo ha conosciuto di rado.

In pochi gli aprivano la porta di casa. Domenica mattina presto, il Testimone di Geova alle prese con il giro di proselitismo per la congregazione di St. Louis Park, Minneapolis. Una signora di mezza età fissa l’uomo che ha suonato al campanello, porgendole l’opuscolo della ‘Torre di Guardia’. “Le hanno mai detto che lei somiglia molto a Prince?”, azzarda la donna. “Molto spesso”, risponde lui. “E qual è il suo nome, figliolo?”. “ Rogers Nelson ”. Non è più, ormai, il peccatore con una chitarra elettrica in mano. Nelle rare interviste che concede, The Artist Formerly Known As Prince tenta di convincere pure i giornalisti a seguirlo sul sentiero della purificazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Prince si prese a sputi con Sinead O’ Connor, a Madonna e Springsteen vietò l’uso del suo bagno. L’artista rimane un eroe talentuoso a 10 anni dalla morte Notizie correlate Leggi anche: Prince a dieci anni dalla morte rimane un eroe dal talento unico. Si prese a sputi con Sinead O’ Connor, a Madonna e Springsteen vietò l’uso del suo bagno Prince: a dieci anni dalla morte, quello che sappiamoIl 21 aprile 2016 Prince Roger Nelson veniva trovato morto nell’ascensore di Paisley Park, il suo studio-residenza di Chanhassen, Minnesota. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Perché il futuro ha ancora bisogno di Prince (10 years after); Sono trascorsi 35 anni dalla tragedia del Moby Prince. Tra le vittime anche il 34enne Arcangelo Picone di Piano di Sorrento. Prince a dieci anni dalla morte rimane un eroe dal talento unico. Si prese a sputi con Sinead O’ Connor, a Madonna e Springsteen vietò l’uso del suo bagnola storia di Prince a dieci anni dalla sua scomparsa: il genio musicale, la conversione religiosa e il dolore per la morte del figlio ... ilfattoquotidiano.it