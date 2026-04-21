A dieci anni dalla morte, Prince continua a essere ricordato come un artista con un talento unico. La sua vita è stata caratterizzata da episodi noti, tra cui un confronto con Sinead O’Connor, e dichiarazioni pubbliche come il divieto di usare il suo bagno da parte di Springsteen. Durante la sua vita, poche persone avevano accesso alla sua abitazione, e domenica mattina presto un Testimone di Geova si trovava a fare il giro di proselitismo nella zona della sua congregazione.

In pochi gli aprivano la porta di casa. Domenica mattina presto, il Testimone di Geova alle prese con il giro di proselitismo per la congregazione di St. Louis Park, Minneapolis. Una signora di mezza età fissa l’uomo che ha suonato al campanello, porgendole l’opuscolo della ‘Torre di Guardia’. “Le hanno mai detto che lei somiglia molto a Prince?”, azzarda la donna. “Molto spesso”, risponde lui. “E qual è il suo nome, figliolo?”. “ Rogers Nelson ”. Non è più, ormai, il peccatore con una chitarra elettrica in mano. Nelle rare interviste che concede, The Artist Formerly Known As Prince tenta di convincere pure i giornalisti a seguirlo sul sentiero della purificazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Prince a dieci anni dalla morte rimane un eroe dal talento unico. Si prese a sputi con Sinead O’ Connor, a Madonna e Springsteen vietò l’uso del suo bagno

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