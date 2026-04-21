Prince | a dieci anni dalla morte quello che sappiamo

Da ilfattoquotidiano.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 aprile 2016, il musicista Prince Roger Nelson è stato rinvenuto senza vita nell’ascensore della sua residenza-studio a Paisley Park, situata a Chanhassen, nel Minnesota. La notizia della sua morte ha fatto il giro del mondo, suscitando grande shock tra i fan e nel settore musicale. La causa ufficiale della scomparsa non è stata immediatamente resa nota, ma sono state avviate indagini per chiarire le circostanze.

Il 21 aprile 2016 Prince Roger Nelson veniva trovato morto nell’ascensore di Paisley Park, il suo studio-residenza di Chanhassen, Minnesota. Aveva 57 anni. Dieci anni dopo, quello che resta della sua storia non è solo la musica, che è immensa e sopravviverà a tutto. Quello che resta è una vicenda di controllo perduto, e vale la pena raccontarla senza sconti. Nei consueti nove punti di questo blog, provo a farlo. Cominciamo! 1. L’uomo del controllo Prince ha scritto, suonato, prodotto e controllato ogni centimetro della sua opera con una disciplina che non aveva eguali nell’industria musicale degli anni Ottanta e Novanta. Ha combattuto la Warner Bros per anni, si è scritto “slave” sulla guancia, ha cambiato nome in un simbolo impronunciabile pur di non essere posseduto da nessuno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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