esce da scuola e scompare 16enne ritrovato alla stazione di caserta

Esce da scuola e scompare, un 16enne di Maddaloni viene ritrovato dalla Polizia alla stazione di Caserta. Il ragazzo era scomparso poco dopo aver finito le lezioni e, dopo alcune ore di paura, gli agenti lo hanno individuato e riportato a casa. La vicenda si è conclusa senza ulteriori problemi.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato ritrovato dalla Polizia di Stato alla stazione ferroviaria di Caserta un minore di 16 anni che era scomparso all’uscita di scuola, a Maddaloni. I genitori aspettavano che il ragazzo tornasse ad ora di pranzo dopo la scuola, ma il giovane non è rincasato come fa sempre, e così è scattata la denuncia di allontanamento presentata dai genitori. Dopo diverse ore i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Caserta, avvisati circa la fattezze e l’abbigliamento del ragazzo, hanno notato un giovane nei pressi della piazza adiacente alla stazione; si sono quindi avvicinati e lo hanno identificato, accertando che era proprio il minore scomparso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

