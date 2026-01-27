Luca De Filippo a dieci anni dalla morte torna il suo ultimo spettacolo Al Morlacchi Non ti pago

A dieci anni dalla scomparsa, torna in scena al Morlacchi

A dieci anni dalla scomparsa di Luca De Filippo, torna sulle scene italiane l’ultimo spettacolo da lui diretto Non ti pago, una delle opere più brillanti di Eduardo, definita dallo stesso drammaturgo napoletano “una commedia molto comica che secondo me è la più tragica che io abbia mai scritto.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Addio a Luca De Filippo, l'erede del grande EduardoIl mondo del teatro è sotto choc. Nessuno si aspettava la scomparsa di Luca De Filippo, il figlio di Eduardo, a soli 67 anni. L’attore si è spento ieri nella sua casa di Roma dopo una malattia ... avvenire.it

Da Eduardo a Luca De Filippo: «Se ti parlo, mi parlo»Diceva John Donne che le lettere mescolano le anime più dei baci. Ed è proprio questa la sensazione che si ha leggendo quelle di Eduardo a Luca e di Luca a Eduardo, padre e figlio d’arte uniti da una ... ilmattino.it

