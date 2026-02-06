Prince | dieci anni senza un genio

Sono passati dieci anni dalla morte di Prince, ma il suo nome resta legato a un talento unico e a un modo di fare musica che ha rivoluzionato il settore. Non era solo un artista, ma un simbolo di libertà artistica e di controllo sulla propria creatività. Prince ha sfidato le regole di un sistema che tende a mettere in riga le innovazioni, portando avanti un’idea radicale di espressione senza compromessi.

Prince non è stato solo un grande musicista, ma un’idea, un’idea radicale di libertà artistica, di controllo sulla propria arte, di proiezione verso il futuro della creatività in un sistema che tende a normalizzare, semplificare, addomesticare. Prince non è stato semplicemente un genio del pop, è stato un corpo estraneo, un meraviglioso errore nel sistema industriale della musica. Per questo, a dieci anni dalla sua morte, continua a parlare al presente come pochi altri artisti del Novecento. Raccontare Prince significa innanzitutto raccontare l’uomo che ha abbattuto i muri nell’arte del suono. Funk, rock, soul, R&B, jazz, new wave, psichedelia: tutto convive nella sua musica non come citazione, ma come linguaggio naturale. 🔗 Leggi su Panorama.it

