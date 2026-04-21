Primo trapianto ‘a cuore fermo’ | organo donato dopo arresto cardiaco

Da ilrestodelcarlino.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo metodo di trapianto di cuore ha preso avvio in Italia, eseguito su un paziente che si trovava in arresto cardiaco. La procedura è stata realizzata presso l’ospedale di Rimini e rappresenta il primo esempio di trapianto effettuato a cuore fermo, cioè senza che il cuore fosse stato mantenuto in funzione prima dell’intervento. La donazione è avvenuta immediatamente dopo l’arresto cardiaco, aprendo una strada innovativa nel settore dei trapianti.

Rimini, 21 aprile 2026 – In un istante sospeso tra il silenzio di un addio e il respiro di una nuova speranza, l’ ospedale Infermi di Rimini ha scritto una pagina di straordinaria umanità e scienza. Per la prima volta nella storia del presidio, la vita ha trovato una nuova strada attraverso un prelievo di cuore da donatore a cuore fermo, trasformando un momento di profondo dolore in un atto di generosità che ha già raggiunto un altro centro nazionale per donare un nuovo battito a chi era in attesa. La tecnica della Donation after circulatory death. Non si è trattato solo di un successo clinico, ma di un delicato intreccio di mani e competenze.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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