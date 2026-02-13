Primo in lista per un nuovo cuore il bimbo ricoverato al Monaldi a cui è stato trapianto un organo danneggiato

Un bambino di due anni e quattro mesi, ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, ha ottenuto il primo posto nella lista d’attesa per un cuore nuovo dopo aver ricevuto un organo danneggiato. La famiglia del piccolo ha ricevuto la notizia di questa priorità pochi giorni fa, quando i medici hanno deciso di accelerare il suo intervento. La scelta si è resa necessaria perché il suo cuore era molto compromesso e senza un nuovo organo la sua vita era in pericolo.

Il bambino di due anni e quattro mesi ricoverato all’ ospedale Monaldi di Napoli è stato inserito al primo posto nella lista d’attesa per il suo gruppo sanguigno. È questa la novità delle ultime ore dopo il trapianto di cuore fallito lo scorso 23 dicembre che ha portato all’apertura di un’inchiesta penale. La comunicazione è arrivata dal ministero della Salute direttamente alla madre: la ricerca di un nuovo organo è attiva sia in Italia sia all’estero. Il piccolo, affetto fin dai quattro mesi da una grave cardiopatia dilatativa, è in condizioni gravi ma stazionarie e sopravvive grazie all’ECMO, il macchinario di ossigenazione extracorporea al quale è collegato subito dopo l’intervento non andato a buon fine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un bambino di Napoli, che ha ricevuto un cuore trapiantato, si trova ora in lista d’attesa prioritaria perché il cuore ha subito danni.

La Procura di Napoli ha aperto un’indagine su un trapianto di cuore eseguito al Monaldi su un bambino di poco più di due anni.

