Sabato 21 marzo 2026 alle 17:00, il Museo Spazio Brizzolari di Pianvallico inaugura la mostra collettiva intitolata “Nuova Piccola Atene. La primavera delle arti”. La esposizione presenta opere di diversi artisti e sarà aperta al pubblico fino a una data da definirsi. L’evento si svolge nel contesto di una rassegna dedicata alla promozione delle arti visive e contemporanee nella zona.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Sabato 21 marzo 2026, alle ore 17:00, il Museo Spazio Brizzolari di Pianvallico aprirà le porte alla mostra collettiva . L’evento, che si inserisce nel progetto artistico BrizzoLart, sotto la Direzione Artistica di Marco Paoli, è curato da Lapo Galardi e Beatrice Viola, in collaborazione con Emanuela Degan.Il progetto espositivo nasce dall’esigenza impellente di esplorare il momento più eversivo e rivoluzionario della poetica di Antonio Brizzolari. Al centro della riflessione vi è il concetto di “Piccola Atene”, un punto di svolta cruciale nella produzione del pittore fiorentino. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

Arti marziali. Archini, allievo del Traditional kung fu, vestirà ad Atene la maglia azzurraC’è fermento alla Asd Wuxing Traditional Kung Fu School per l’imminente partenza di Leonardo Archini, convocato nella rappresentativa italiana che...

La Piccola Atene spopola. Svelata a Roma l’opera ideata da Marcello TommasiLa Piccola Atene non avrà vinto il titolo di capitale dell’arte contemporanea, eppure il suo nome e le maestranze che hanno reso celebre la sua...

A Former Officer’s 120-Day Journey to Build a Perfect Countryside Home

Aggiornamenti e notizie su Nuova Piccola Atene

Discussioni sull' argomento Sanità, all'ospedale Ca' Foncello il nuovo centro trapianti di midollo osseo; Rinnovato il Direttivo della Consulta delle Associazioni di Tropea.

Candidatura a capitale dell’arte. La Piccola Atene chiama la VersiliaUno per tutti, tutti per uno. Il celebre motto dei moschettieri plana in Versilia e vede un intero territorio unire le forze per un obiettivo condiviso: la candidatura di Pietrasanta a città capitale ... lanazione.it

Il borgo in toscana conosciuto come la piccola Atene, lo conosci?C’è un luogo in Italia dove il tempo sembra essersi fermato, in cui arte, natura e storia convivono in equilibrio per un’esperienza che unisce passato e presente. Si tratta di un piccolo borgo toscano ... blitzquotidiano.it

NUOVA PICCOLA ATENE – La Primavera delle Arti arriva al museo Spazio Brizzolari! Un’esposizione che supera i confini tra le discipline e trasforma l’arte in esperienza viva. Pittura, teatro, danza, musica e materia dialogano tra loro in una contaminazione c - facebook.com facebook