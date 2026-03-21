Primavera al via con tempo instabile | dove e quando arriverà la pioggia

La primavera è iniziata, ma il tempo rimane instabile con piogge previste in diverse regioni nelle prossime settimane. Le condizioni meteorologiche sono caratterizzate da giornate variabili e piovaschi che interessano principalmente alcune aree del paese. Le previsioni indicano che la pioggia arriverà in momenti e luoghi diversi, senza un ritmo stabile e uniforme.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un inizio di stagione tutt’altro che soleggiato. L’arrivo della primavera non porta con sé il bel tempo sperato. Il primo fine settimana della nuova stagione sarà caratterizzato da condizioni meteo instabili su gran parte dell’Italia, a causa della persistenza di un flusso di aria fredda. Questo determinerà bassa pressione e precipitazioni sparse, con temperature più rigide al Nord rispetto al Sud. Tendenza generale dei prossimi giorni. Si osserva un graduale miglioramento nelle zone recentemente colpite dal maltempo, in particolare nelle aree interne di Sicilia e Calabria. Le ore serali saranno per lo più tranquille, con schiarite anche nelle regioni inizialmente più nuvolose. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Primavera al via con tempo instabile: dove e quando arriverà la pioggia Articoli correlati Leggi anche: Tempo instabile e temperature sopra la media: in arrivo un weekend di pioggia (e vento), poi la primavera Leggi anche: Freddo nel weekend e tempo instabile: quanto durerà e quando arriva la primavera Tutto quello che riguarda Primavera al via con tempo instabile... Temi più discussi: Primavera della Legalità: al via la rassegna culturale; Meteo, Primavera al via con un 20 marzo stabile sull'Italia: la tendenza; Un intero anno di eventi a Cesena, dalla primavera al Capodanno tra cultura, spettacolo, solidarietà e convivialità; Primavera al via, cos’è davvero l’equinozio. Ma il colpo di scena è la congiunzione Luna-Venere. Meteo, Primavera al via con il sole ma già sabato aumenta l'instabilitàTempo soleggiato e cieli limpidi al Centro-nord, maggiore nuvolosità al Sud. Temperature leggermente sotto la media. Le previsioni meteo del 20-21 marzo ... meteo.it Meteo, Primavera al via con un 20 marzo stabile sull'Italia: la tendenzaNella giornata che segna l'avvio della primavera astronomica, il tempo sull'Italia risulterà stabile con temperature in aumento al Sud. La tendenza meteo dal 20 marzo ... meteo.it Crucipuzzle di primavera: trova le parole legate alla primavera nascoste, in senso orizzontale o verticale, all'interno della tabella. facebook Dieci cose da vedere nelle Giornate FAI di Primavera x.com