Primavera 3 Gli azzurrini di Danesi sfiorano la grande impresa nella gara di ritorno del primo turno dei playoff Abbiamo fatto una prestazione straordinaria
Nella partita di ritorno del primo turno dei playoff di Primavera 3, gli azzurrini guidati da Danesi hanno sfiorato un risultato storico, giocando una partita molto combattuta. La gara si è conclusa con una vittoria della squadra ospite, che ha battuto l’Aurora Pro Patria per 4-3. Tra i marcatori, da segnalare le reti di Gnonto, Colombo D., Verre e Gentile, entrato nel secondo tempo. I padroni di casa hanno schierato anche Colombo M. e Affronti, mentre Toledo e altri hanno preso parte alla partita.
Aurora Pro Patria 3 Carrarese 4 AURORA PRO PATRIA: Gnonto, Colombo D., Verre, Gentile (70’ Affronti), Costantino, Chincoli, Galantucci (70’ Toledo), Alasufi, Ferrario (93’ Colombo M.), Auci (57’ Mingirulli), Frattini. A disp. Morazzoni, Brusegan, Binetti, Angelé, Cante, Caprera, Polo, Gennarino. All. Sala. CARRARESE: Bencaster, Romagnoli N. (68’ Semilia), Nardini, Olivo (46’ Romagnoli F.), Fanucchi, Zappelli, Bernabé, Magherini (68’ Schragl, Di Tonno, Baroncelli, Liberali. A disp. Bernardi, Saitta, Cianti, Bellacci, Arrighi, Bordoni, Climi, Brungaj, Ravecca. All. Danesi. Marcatori: 9’ e 79’ Ferrario (P), 32’ Colombo D. (P), 35’ e 39’ Di Tonno (C), 55’ Fanucchi (C), 74’ Liberali (C).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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