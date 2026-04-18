Oggi alle 16, la Primavera 3 della Carrarese affronta in trasferta la Pro Patria nel ritorno del primo turno dei playoff. Nella partita di andata, la squadra toscana deve vincere con almeno tre reti di scarto per qualificarsi alla fase successiva. La squadra di Danesi si prepara a questa sfida importante, consapevole delle difficoltà di un risultato così impegnativo.

Questo pomeriggio alle ore 16 la Primavera 3 della Carrarese sarà impegnata a Busto Arsizio nel retour match del primo turno dei play off contro la Pro Patria. Gli azzurrini ripartono dalla sconfitta interna maturata sabato scorso allo stadio dei Marmi per 2 a 4 che lascia loro sulla carta poche possibilità di qualificazione. "E’ un’impresa difficilissima, proibitiva – ha anticipato il tecnico Andrea Danesi (nella foto) – perché ci vorrà una vittoria con tre gol di scarto per andare avanti ma noi ci abbiamo sempre creduto e continueremo a farlo sino all’ultimo minuto. La storia ci insegna che tanti risultati sono stati ribaltati anche nel giro di pochi minuti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Primavera 3 Nella gara di ritorno del primo turno dei playoff i ragazzi di Danesi devono vincere con tre reti di scarto. "Impresa difficilissima ma noi ci crediamo»

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