Volley femminile le migliori italiane di gara-1 dei quarti di finale | Bosetti e Bonifacio decisive nel primo turno dei playoff

Nel primo turno dei quarti di finale dei playoff di serie A1 di volley femminile, Caterina Bosetti si è distinta come una delle migliori italiane, contribuendo a ridurre i rischi per la sua squadra. La schiacciatrice di Scandicci ha mostrato la sua esperienza soprattutto nella ricezione, chiudendo con un 62% di positività, mentre Bonifacio ha avuto un ruolo importante nel successo della sua squadra.

LE MIGLIORI ITALIANE DEI QUARTI DI FINALE DEI PLAYOFF DI SERIE A1. CATERINA BOSETTI: Scandicci soffre, rischia tanto in gara1 contro Bergamo ma la schoiacciatrice più esperta si fa sentire soprattutto in ricezione dove chiude con il 62% di positività. Mette a segno 10 punti con il 33% in attacco e aggiunge un muro. ALESSIA BOLZONETTI: Entra in corsa nelle file di Bergamo e contribuisce alla bella prova delle lombarde con 13 punti all’attivo in poco più di tre set, il 73% in ricezione, il 45% in attacco, un ace e un muro. VALERIA BATTISTA: Si sobbarca buona parte del peso dell’attacco di Busto Arsizio nella sfida contro Conegliano. Ingaggia un duello quasi personale con ola scatenata Haak, rispondendo colpo su colpo in attacco e chiudendo con 24 punti, il 48% in attacco, il 34% in ricezione e 3 ace. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, le migliori italiane di gara-1 dei quarti di finale: Bosetti e Bonifacio decisive nel primo turno dei playoff Calendario ufficiale: e orari di Gara 1 e Gara 2 dei Quarti di Finale Playoff ScudettoUna conclusione ad alta quota della Regular Season ha fissato la cornice dei Quarti di finale della Serie A1 Tigotà, aprendo ufficialmente la fase... A1, al playoff scudetto: domenica si gioca gara 1 dei quarti di finaleIl recente epilogo della stagione regolare mette in evidenza come le squadre più forti siano pronte a confrontarsi in un percorso ancora più... Aggiornamenti e notizie su Volley femminile. Temi più discussi: Volley femminile, le migliori italiane della regular season di A1: la top10 e il sestetto azzurro ideale; E’PIU’ A VASTO PER L’ULTIMA DI ANDATA; Volley femminile: playoff, tutte contro Conegliano. Egonu top della regular season, Antropova all'ultimo ballo; Su Sky gli Europei di volley femminili e maschili!. Volley femminile, le migliori italiane di gara-1 dei quarti di finale: Bosetti e Bonifacio decisive nel primo turno dei playoffLE MIGLIORI ITALIANE DEI QUARTI DI FINALE DEI PLAYOFF DI SERIE A1 CATERINA BOSETTI: Scandicci soffre, rischia tanto in gara1 contro Bergamo ma la ... oasport.it LIVE Milano-Vallefoglia 3-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: dominio di Egonu e compagne in gara-1 dei playoffCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-BUSTO ARSIZIO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.00 18.27 E' tutto per questa DIRETTA ... oasport.it Lega Pallavolo Serie A Femminile. . NOVARA - CHIERI HIGHLIGHTS Gli Highlights della sfida di Gara 1 dei Playoff di Serie A1 Tigotà stagione 2025/26 tra Igor Volley Novara vs Reale Mutua Fenera Chieri facebook NOVARA SI PRENDE GARA 1 Le zanzare superano in 4 set Chieri (25-17, 25-17, 22-25, 25-17) #Volleyball #Pallavolo #Playoff #Novara #Chieri x.com