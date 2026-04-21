Prima le botte alla madre poi il raid contro l' auto | notte di terrore a via Alia

Una notte di paura si è consumata in una zona periferica di Roma, dove una donna è stata aggredita con violenza dal familiare e successivamente l’uomo ha preso di mira un’auto parcheggiata nelle vicinanze, danneggiandola con un raid. La vicenda, durata nel tempo e caratterizzata da episodi di violenza e minacce di morte, si è verificata all’interno di un'abitazione della zona. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e le testimonianze.