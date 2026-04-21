Prima le botte alla madre poi il raid contro l' auto | notte di terrore a via Alia
Una notte di paura si è consumata in una zona periferica di Roma, dove una donna è stata aggredita con violenza dal familiare e successivamente l’uomo ha preso di mira un’auto parcheggiata nelle vicinanze, danneggiandola con un raid. La vicenda, durata nel tempo e caratterizzata da episodi di violenza e minacce di morte, si è verificata all’interno di un'abitazione della zona. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e le testimonianze.
Botte e minacce di morte. Un incubo chiuso tra quattro mura che da tempo andava avanti senza soluzione di continuità nella periferia est di Roma. Qui un uomo si scagliava con cadenza quotidiana contro la madre e gli altri familiari. Una situazione che covava in casa e che non era mai stata.🔗 Leggi su Romatoday.it
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