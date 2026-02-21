Massacra di botte la madre poi scappa | 20enne parcheggia l' auto entra in porto a Civitanova e scompare Ricerche in corso VIDEO
Un giovane di 20 anni ha aggredito violentemente la madre, poi ha lasciato l’auto nel parcheggio e si è diretto verso il porto di Civitanova, sparendo nel nulla. La sua fuga ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno cercando di rintracciarlo tra le imbarcazioni e le banchine. La madre è stata soccorsa in condizioni critiche e ora si trova sotto assistenza medica. Le indagini proseguono per chiarire i motivi dell’aggressione.
CIVITANOVA - Avrebbe massacrato di botte la madre prima scappare, abbandonare l'auto in un parcheggio, entrare in porto a Civitanova e far perdere le proprie tracce. Ora, per un 20enne di Pollenza sono scattate le ricerche: la Guardia costiera sta perlustrando lo specchio d'acqua perchè il timore è che sia caduto in mare. Sul posto anche polizia, carabinieri e vigili del fuoco. Nel corso delle ore si è fatto luce sui contorni di questa vicenda, partita quando è stato dato l'allarme per la scomparsa del giovane. Secondo una prima ricostruzione dei fatti sembra che il 20enne ieri sera abbia avuto una discussione a cena con la mamma e che a causa di ciò l'abbia aggredita in maniera violenta, picchiandola senza pietà arrivando a spaccarle la mandibola. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Massacra di botte la madre e scompare: l’auto del 20enne trovata al portoUn ragazzo di 20 anni ha aggredito brutalmente la madre durante una lite in casa a Pollenza e successivamente è scappato a bordo di un’auto.
Pollenza, picchia la madre e sparisce. Ricerche in corso al portoUn episodio violento ha coinvolto un uomo a Pollenza, dove ha aggredito la madre durante un litigio in casa e poi è scomparso nel nulla.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
