Massacra di botte la madre poi scappa | 20enne parcheggia l' auto entra in porto a Civitanova e scompare Ricerche in corso VIDEO

Un giovane di 20 anni ha aggredito violentemente la madre, poi ha lasciato l’auto nel parcheggio e si è diretto verso il porto di Civitanova, sparendo nel nulla. La sua fuga ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno cercando di rintracciarlo tra le imbarcazioni e le banchine. La madre è stata soccorsa in condizioni critiche e ora si trova sotto assistenza medica. Le indagini proseguono per chiarire i motivi dell’aggressione.

CIVITANOVA - Avrebbe massacrato di botte la madre prima scappare, abbandonare l'auto in un parcheggio, entrare in porto a Civitanova e far perdere le proprie tracce. Ora, per un 20enne di Pollenza sono scattate le ricerche: la Guardia costiera sta perlustrando lo specchio d'acqua perchè il timore è che sia caduto in mare. Sul posto anche polizia, carabinieri e vigili del fuoco. Nel corso delle ore si è fatto luce sui contorni di questa vicenda, partita quando è stato dato l'allarme per la scomparsa del giovane. Secondo una prima ricostruzione dei fatti sembra che il 20enne ieri sera abbia avuto una discussione a cena con la mamma e che a causa di ciò l'abbia aggredita in maniera violenta, picchiandola senza pietà arrivando a spaccarle la mandibola. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

