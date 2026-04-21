Nel corso del 2023, una donna ha espresso che i bambini abbandonati diventano di fatto figli di tutto l’ospedale, riferendosi a una realtà diffusa nel tempo. I professionisti medici ricordano come in passato molti neonati fossero abbandonati in luoghi pubblici o in contenitori, mentre ora esistono strutture come la Culla per la Vita che offrono un’opzione sicura e anonima per l’abbandono protetto.

I RICORDI. Il professor Angelo Colombo e la dottoressa Giovanna Mangili raccontano i casi di abbandono affrontati negli anni: «In passato i neonati venivano lasciati negli scatoloni, per strada o nei campi; la Culla per la Vita offre un’alternativa protetta ed anonima». Dietro ogni storia c’è un intreccio di dolore, coraggio e speranza, con la consapevolezza e certezza di fondo che, anche in un momento di profonda fragilità, offrire una possibilità sicura può significare salvare una vita. E proprio per questo, quando si abbraccia un bambino passato in poche ore dall’abbandono alla salvezza, le emozioni restano indelebili, anche a distanza di...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Prima di Pietro, Noemi nel 2023: «Questi bambini diventano i figli di tutto l’ospedale»

Notizie correlate

Caso famiglia nel bosco, l’Autorità garante: “I bambini soffrono, la loro salute venga prima di tutto”“Il tribunale tenga conto della perizia psichiatrica della Asl, che conferma il disagio e la sofferenza dei figli allontanati”.

Leggi anche: Conad Centro Nord raccoglie 70.000 euro a sostegno dell’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” di Parma

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Pietro, il neonato di Bergamo affidato alla Culla per la Vita. E a tutti noi; Bergamo, è stato chiamato Pietro il bambino lasciato nella Culla per la vita. La lettera della mamma: Ti auguriamo tutta la serenità che non possiamo darti; Campionato Italiano Assoluto Unipol 2026: Start List E Programma Gare Ultimo Giorno; Pietro nella Culla per la Vita. Il biglietto: ti amiamo tanto.

Prima di Pietro, Noemi nel 2023: «Questi bambini diventano i figli di tutto l’ospedale»Il professor Angelo Colombo e la dottoressa Giovanna Mangili raccontano i casi di abbandono affrontati negli anni: «In passato i neonati venivano lasciati negli scatoloni, per strada o nei campi; la C ... ecodibergamo.it

Prima di Pietro, Noemi nel 2023: «Questi bambini diventano i figli tutto l’ospedale» x.com

Gianluca Spina. . Pietro Pacciani fu incastrato Nella prima sessione della mia analisi critica alle indagini relative al caso "Il Mostro di Firenze", ho evidenziato le incongruenze che portarono alle accuse a Pietro Pacciani, secondo me totalmente infondate e frutt - facebook.com facebook