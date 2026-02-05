Conad Centro Nord raccoglie 70.000 euro a sostegno dell’Ospedale dei Bambini Pietro Barilla di Parma

Conad Centro Nord ha consegnato 70.000 euro all’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” di Parma. La cifra arriva dai fondi raccolti durante le festività natalizie dello scorso anno nei negozi della provincia. L’azienda ha deciso di destinare tutto il ricavato a sostegno delle strutture pediatriche, confermando così il suo impegno nel territorio. La donazione, frutto dell’iniziativa “Facciamo sentire il nostro amore”, mira a migliorare i servizi e le attrezzature dedicate ai piccoli pazienti.

Santa Lucia ha fatto visita all’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” portando doni ai piccoli pazienti.

Il 6 gennaio 2026, presso l’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” di Parma, si terrà il tradizionale doppio appuntamento con la Befana.

