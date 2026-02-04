Caso famiglia nel bosco l’Autorità garante | I bambini soffrono la loro salute venga prima di tutto

In un nuovo sviluppo nel caso famiglia nel bosco, l’Autorità garante ha chiesto che si dia priorità alla salute dei bambini. La perizia psichiatrica della Asl conferma che i figli soffrono e sono in disagio. Ora si attende che il tribunale tenga conto di queste parole prima di prendere decisioni definitive sull’allontanamento.

"Il tribunale tenga conto della perizia psichiatrica della Asl, che conferma il disagio e la sofferenza dei figli allontanati". A parlare è Marina Terragni, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, che torna sul caso della famiglia nel bosco, sollecitando maggiore attenzione al benessere.

