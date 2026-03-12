La Fontana del Nettuno diventa da collezione | comparirà su una nuova moneta da 10 euro

La Fontana del Nettuno di Bologna sarà rappresentata su una nuova moneta da 10 euro, che entrerà in circolazione. La decisione riguarda una delle opere più iconiche e amate della città, scelta per essere inclusa in una serie di monete da collezione. La presentazione ufficiale avverrà nei prossimi giorni, in un evento dedicato alla diffusione del nuovo pezzo numismatico.

Bologna, 12 marzo 2026 – E' uno dei simboli più importanti e cari della città e ora si trova anche su una moneta da collezione. Si tratta della Fontana del Nettuno, che ora è entrata a far parte della Collezione numismatica 2026. La nuova moneta da 10 euro, della serie ' Fontane d'Italia', rende omaggio alla fontana situata in piazza del Nettuno, nata dalla collaborazione tra Giambologna e Tommaso Laureti. La micromoneta in oro. La moneta, coniata in oro 900‰ e realizzata in f initura Proof, in soli 1.500 esemplari, appartiene alla categoria delle micromonete e riproduce nel tondello di soli 13,85 mm il dinamismo del monumento. Sul dritto è...

