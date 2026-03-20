Gigi D’Alessio al Mandela Forum nuova data il 19 dicembre Al via le prevendite

Da lanazione.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gigi D’Alessio tiene una data al Mandela Forum di Firenze il 23 marzo 2026, con il concerto del suo tour “Gigi Palasport”. Le prevendite sono già iniziate e il biglietto per l’evento si sta esaurendo. La data è stata annunciata pochi giorni fa e rappresenta una delle tappe principali del suo nuovo tour, che seguirà il successo del 2025. La nuova data è fissata per il 19 dicembre.

Firenze, 20 marzo 2026 – Archiviato il trionfale 2025, Gigi D’Alessio torna con il nuovo capitolo live: “Gigi Palasport” è il tour che riporterà l’artista al pubblico fiorentino, lunedì 23 marzo in un Mandela Forum a un passo dal sold out. Vista la grande richiesta di biglietti, l'artista ha aggiunto al tour una seconda data fiorentina, il prossimo 19 dicembre, sempre al Mandela Forum. I biglietti per questo nuovo appuntamento (posti numerati da 49 a 79 euro) sono disponibili online sul sito ufficiale www.bitconcerti.it, su www.ticketone.it, su www.friendsandpartners.it oltre che nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.itpunti-vendita - tel. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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