Gigi D’Alessio al Mandela Forum nuova data il 19 dicembre Al via le prevendite

Gigi D’Alessio tiene una data al Mandela Forum di Firenze il 23 marzo 2026, con il concerto del suo tour “Gigi Palasport”. Le prevendite sono già iniziate e il biglietto per l’evento si sta esaurendo. La data è stata annunciata pochi giorni fa e rappresenta una delle tappe principali del suo nuovo tour, che seguirà il successo del 2025. La nuova data è fissata per il 19 dicembre.

Firenze, 20 marzo 2026 – Archiviato il trionfale 2025, Gigi D’Alessio torna con il nuovo capitolo live: “Gigi Palasport” è il tour che riporterà l’artista al pubblico fiorentino, lunedì 23 marzo in un Mandela Forum a un passo dal sold out. Vista la grande richiesta di biglietti, l'artista ha aggiunto al tour una seconda data fiorentina, il prossimo 19 dicembre, sempre al Mandela Forum. I biglietti per questo nuovo appuntamento (posti numerati da 49 a 79 euro) sono disponibili online sul sito ufficiale www.bitconcerti.it, su www.ticketone.it, su www.friendsandpartners.it oltre che nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.itpunti-vendita - tel. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gigi D’Alessio al Mandela Forum, nuova data il 19 dicembre. Al via le prevendite Articoli correlati Leggi anche: Terni, la data zero di ‘Gigi Palasport’: al PalaTerni arriva Gigi D’Alessio Renato Zero incanta Firenze, al Mandela Forum le quattro serate de “L'OraZero in Tour”Firenze, 12 febbraio 2026 – Dopo il debutto trionfale a Roma, Renato Zero è approdato al Mandela Forum di Firenze. Aggiornamenti e notizie su Mandela Forum Discussioni sull' argomento Gigi D'Alessio; Gigi D’Alessio, la possibile scaletta dei concerti a Roma; Gigi D’Alessio, la probabile scaletta 2026 dei concerti di Bari; Il potere della musica. Si balla e si canta. Un mese di concerti. Gigi D’Alessio, la possibile scaletta dei concerti a RomaDopo il doppio appuntamento in programma al Palazzo dello Sport di Roma, Gigi D’Alessio proseguirà la tournée esibendosi in numerose altre città: da Bari a Messina passando per Firenze e Ancona Dopo l ... tg24.sky.it Puntuali ad ogni concerto al Mandela Forum di Firenze arrivano loro: i parcheggiatori abusivi agiscono indisturbati - facebook.com facebook Il viaggio continua… 14 marzo – FIRENZE – Nelson Mandela Forum Ultimi biglietti disponibili al link: umbertotozzi.com/tour Ph. @SteBrovettoPh #lultimanotterosa #umbertotozzi x.com