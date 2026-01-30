Terni la data zero di ‘Gigi Palasport’ | al PalaTerni arriva Gigi D’Alessio

Domenica sera al PalaTerni arriva Gigi D’Alessio. La data zero di ‘Gigi Palasport’ apre ufficialmente la stagione degli concerti nel palazzetto. L’artista napoletano si esibirà alle nove di sera davanti a un pubblico pronto a cantare e ballare. È il primo grande evento in programma e già si prevedono molte presenze.

Un nuovo evento si aggiunge al ricco calendario di appuntamenti del PalaTerni. Domenica 15 marzo (ore 21) il palazzetto ospiterà la data zero di 'Gigi Palasport'. Il cantautore napoletano Gigi D'Alessio salirà sul palco nella serata 'antipasto' della tournée, che lo porterà ad attraversare tutta la penisola. Gli organizzatori spiegano che: "'Gigi Palasport' segue l'incredibile successo del tour estivo che nel 2025 ha fatto registrare sold out ovunque, con il doppio tutto esaurito allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli davanti a oltre 100.000 spettatori, la prima volta al Circo Massimo di Roma e la chiusura con sette serate indimenticabili a Piazza del Plebiscito.

