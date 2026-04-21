Prezzo del petrolio in calo Wti scambiato a 87,76 dollari

Da lanazione.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina il prezzo del petrolio ha registrato un calo sui mercati delle materie prime. Il Wti con consegna a maggio è stato scambiato a 87,76 dollari al barile, con una diminuzione del 2,06%. Il Brent con consegna a giugno ha avuto un valore di 94,14 dollari al barile, con una riduzione dell’1,40%. Entrambi i prezzi hanno subito una flessione rispetto alla giornata precedente.

Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a maggio passa di mano a 87,76 dollari al barile con una flessione del 2,06% mentre il Brent con consegna a giugno è scambiato a 94,14 dollari al barile con una riduzione dell1,40%.🔗 Leggi su Lanazione.it

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