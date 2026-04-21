Prezzo del petrolio in calo Wti scambiato a 87,76 dollari

Questa mattina il prezzo del petrolio ha registrato un calo sui mercati delle materie prime. Il Wti con consegna a maggio è stato scambiato a 87,76 dollari al barile, con una diminuzione del 2,06%. Il Brent con consegna a giugno ha avuto un valore di 94,14 dollari al barile, con una riduzione dell’1,40%. Entrambi i prezzi hanno subito una flessione rispetto alla giornata precedente.

Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a maggio passa di mano a 87,76 dollari al barile con una flessione del 2,06% mentre il Brent con consegna a giugno è scambiato a 94,14 dollari al barile con una riduzione dell1,40%.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prezzo del petrolio in calo, Wti scambiato a 87,76 dollari Notizie correlate Prezzo petrolio in calo, Wti scambiato a 97,16 dollariPrezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a maggio passa di mano a 97,16 dollari al barile con... Corre il prezzo del petrolio, Wti di nuovo sopra 100 dollariIl prezzo del petrolio accelera la sua corsa di fronte alla fragile tregua tra Iran e Usa. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Stretto di Hormuz riaperto: il petrolio crolla del 10%, ma per i carburanti ci vorrà tempo | Quattroruote.it; Previsioni Prezzo Petrolio e Gas Naturale: WTI in Ripresa sul Nodo di Hormuz, Gas Oltre 2,70; Petrolio e gas aumentano, 'i prezzi dei carburanti saliranno'; Blocco Stretto di Hormuz, cosa può succedere ora al prezzo del petrolio?. Borse in diretta, prezzo petrolio oggi 21 aprile | Greggio in caloI prezzi del petrolio viaggiano in calo nelle contrattazioni asiatiche mentre i mercati analizzano i segnali contrastanti su ulteriori colloqui tra Usa e Iran prima della scadenza del cessate il fuoco ... corriere.it Hormuz bloccato, il prezzo del petrolio torna a sfiorare i 100 dollari al barileIl prezzo del petrolio di riferimento statunitense West Texas Intermediate (Wti) è balzato del 7,5% lunedì, dopo che l’Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco in vigore da ... affaritaliani.it Chiesto al governo un tetto massimo al prezzo del diesel https://www.lacnews24.it/economia-e-lavoro/le-marinerie-di-calabria-e-sicilia-contro-il-caro-carburanti-si-va-verso-il-blocco-dello-stretto-di-messina-hgybmbqp - facebook.com facebook Leao-Milan ai titoli di coda Secondo Sport Bild, il prezzo del portoghese è sceso a 50 milioni: lui sogna il Barcellona, che intanto non è certo di riscattare Rashford #Fantacalcio #SerieA x.com