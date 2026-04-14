Prezzo petrolio in calo Wti scambiato a 97,16 dollari

Da lanazione.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina i prezzi del petrolio hanno registrato un calo sui mercati delle materie prime. Il Wti con consegna a maggio è stato scambiato a 97,16 dollari al barile, segnando una diminuzione dell’1,79%. Il Brent con consegna a giugno ha raggiunto i 98,44 dollari al barile, con una riduzione dello 0,93%. Entrambi i contratti hanno subito una flessione rispetto alle sessioni precedenti.

Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a maggio passa di mano a 97,16 dollari al barile con una flessione dell'1,79% mentre il Brent con consegna a giugno è scambiato a 98,44 dollari al barile con una riduzione dello 0,93%.🔗 Leggi su Lanazione.it

prezzo petrolio in calo wti scambiato a 9716 dollari
© Lanazione.it - Prezzo petrolio in calo, Wti scambiato a 97,16 dollari

Corre il prezzo del petrolio, Wti di nuovo sopra 100 dollariIl prezzo del petrolio accelera la sua corsa di fronte alla fragile tregua tra Iran e Usa.

Trading LIVE with One of the World's BEST Scalpers (PERFECT Sniper Entries)

Video Trading LIVE with One of the World's BEST Scalpers (PERFECT Sniper Entries)

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.