Prezzo petrolio in calo Wti scambiato a 97,16 dollari

Questa mattina i prezzi del petrolio hanno registrato un calo sui mercati delle materie prime. Il Wti con consegna a maggio è stato scambiato a 97,16 dollari al barile, segnando una diminuzione dell’1,79%. Il Brent con consegna a giugno ha raggiunto i 98,44 dollari al barile, con una riduzione dello 0,93%. Entrambi i contratti hanno subito una flessione rispetto alle sessioni precedenti.

Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a maggio passa di mano a 97,16 dollari al barile con una flessione dell'1,79% mentre il Brent con consegna a giugno è scambiato a 98,44 dollari al barile con una riduzione dello 0,93%.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prezzo petrolio in calo, Wti scambiato a 97,16 dollari Corre il prezzo del petrolio, Wti di nuovo sopra 100 dollariIl prezzo del petrolio accelera la sua corsa di fronte alla fragile tregua tra Iran e Usa. Trading LIVE with One of the World's BEST Scalpers (PERFECT Sniper Entries) Il problema non è il prezzo del petrolio. È il tempo necessario per averlo. E quando il tempo diventa scarso, il sistema smette di funzionare per ottimizzazione e inizia a funzionare per sopravvivenza. L’analisi di Gianclaudio Torlizzi dal suo profilo X x.com Quotazioni del petrolio e del gas volano: il prezzo del fallimento di Islamabad Il collasso della diplomazia tra Washington e Teheran innesca il panico sui mercati. Ghalibaf avverte: "Rimpiangerete i 4 dollari al gallone" Leggi l’articolo completo di Fabio Russell - facebook.com facebook