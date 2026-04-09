Corre il prezzo del petrolio Wti di nuovo sopra 100 dollari

Il prezzo del petrolio continua a salire, con il Wti americano che supera nuovamente i 100 dollari al barile. La crescita del 7,4% porta il prezzo a 101,4 dollari, mentre le tensioni tra Iran e Stati Uniti sembrano influenzare i mercati. La tregua tra le due nazioni viene considerata fragile, e questo scenario contribuisce alla volatilità dei prezzi del greggio.

Il prezzo del petrolio accelera la sua corsa di fronte alla fragile tregua tra Iran e Usa. Il Wti americano guadagna il 7,4% portandosi a 101,4 dollari al barile. Vicino a quota 100 anche il Brent che sale del 4,3% a 98,9 dollari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Petrolio: Brent ancora sopra i 100 dollari al barile, Wti stabilmente sopra i 95Il proseguimento del conflitto in Medio Oriente continua ad avere un forte impatto sul mercato dell'energia, dunque su quello del petrolio.

Balzo del prezzo del petrolio dopo le parole di Trump, il Wti sale a 110 dollariI prezzi del petrolio e del gas volano, mentre si guarda agli sviluppi della guerra in Medio Oriente.

Violent Bounces, Weak Tech & $100+ Oil… What Traders Must Know Next

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Il petrolio torna a salire, il Brent guadagna il 2,4% a 97 dollari. Il prezzo del gas è in rialzo a 46 euro con Hormuz chiuso. Il Wti rimbalza del 3,5% dopo il brusco calo di ieri. #ANSA - facebook.com facebook

Il petrolio torna a salire, Brent guadagna il 2,4% a 97 dollari. Il Wti rimbalza del 3,5% dopo il brusco calo di ieri #ANSA x.com