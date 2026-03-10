Rc auto prezzi in aumento | quanto si paga tra Novara e Vco

I costi delle assicurazioni auto stanno riprendendo a salire, interessando anche le zone tra Novara e il Vco. Secondo le ultime rilevazioni, le tariffe si sono aumentate rispetto ai mesi precedenti, coinvolgendo un numero crescente di automobilisti. Questa tendenza si osserva sia nelle città sia nelle aree più periferiche, dove i premi assicurativi continuano a mostrare una crescita significativa.

A febbraio il costo medio in Italia arriva a 492 euro l'anno. Nel Vco, però, le polizze restano le meno care del Piemonte Tornano a salire i prezzi delle assicurazioni auto e il trend riguarda anche il territorio tra Novara e il Vco. Secondo l'ultimo osservatorio di Segugio.it, a febbraio di quest'anno il costo medio della Rc auto in Italia ha raggiunto 492 euro all'anno, con un aumento del 10,1% rispetto allo stesso mese del 2025. Dodici mesi fa il premio medio era di 446,82 euro: significa che oggi gli automobilisti pagano circa 50 euro in più all'anno. Anche rispetto a gennaio si registra un aumento: il costo medio era infatti di 473,46 euro, quasi 20 euro in meno rispetto a febbraio.