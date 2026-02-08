Assicurazione auto a Novara prezzi in aumento del +8,2%
A Novara, i prezzi delle assicurazioni auto sono saliti dell’8,2% rispetto all’anno scorso. Gli automobilisti si trovano a dover affrontare un costo più alto, con le tariffe che continuano a crescere e pesano già sulle spese mensili. La situazione si fa difficile per chi deve rinnovare o sottoscrivere una polizza.
Il nuovo anno è iniziato con una brutta notizia per gli automobilisti piemontesi, che dovranno fare i conti con un aumento dei prezzi per l'assicurazione auto.Secondo l'osservatorio di Facile.it, infatti, nonostante la quota dei sinistri con colpa dichiarati dagli automobilisti sia diminuita del.🔗 Leggi su Novaratoday.it
