Un’indagine giudiziaria ha portato alla luce presunti prezzi gonfiati per i servizi forniti dall’intelligence. Al centro delle verifiche c’è Giuseppe Del Deo, ex numero due dell’Aisi, attualmente sotto indagine. Nelle indagini risultano coinvolti anche alcuni imprenditori legati a Del Deo, con dettagli ancora da chiarire. La vicenda ha suscitato attenzione nel settore dell’intelligence e tra gli addetti ai lavori.

Al centro dell’indagine Giuseppe Del Deo, ex numero due dell’Aisi. Coinvolti pure imprenditori amici. C’è un altro filone sui dossieraggi. Due nuove inchieste toccano la cybersecurity e attraversano i rapporti tra società private e apparati dello Stato. I decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Roma ed eseguiti dai carabinieri del Ros riguardano undici persone. Da una parte la cosiddetta Squadra Fiore, dall’altra «i neri» di Giuseppe Del Deo, ex numero due del Dis e dell’Aisi, ora presidente esecutivo «autosospeso» di Cerved (società che si occupa di informazioni economiche e creditizie sulle imprese e che non è coinvolta nel procedimento).🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Prezzi gonfiati per gli acquisti dei servizi segreti». Terremoto sull’ex 007

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«PREZZI GONFIATI PER GLI ACQUISTI DEI SERVIZI SEGRETI» . TERREMOTO SULL’EX 007 Al centro dell’indagine Giuseppe Del Deo, ex numero due dell’Aisi. Coinvolti pure imprenditori amici. C’è un altro filone sui dossieraggi. Me ne occupo oggi sul quo facebook