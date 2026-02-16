Servizi segreti gli 007 italiani cercano esperti in cyber crittografia e finanza
Il Servizio Segreto Italiano cerca nuovi specialisti per rafforzare le sue operazioni. La causa è la crescente minaccia di attacchi informatici e frodi finanziarie che mettono a rischio la sicurezza nazionale. Per questo motivo, il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica ha lanciato una campagna di assunzioni, puntando a trovare esperti in cyber sicurezza, crittografia e settore finanziario. Già in queste settimane, numerosi candidati stanno inviando le loro domande, sperando di entrare a far parte del team.
Il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica ha avviato una campagna di reclutamento. L’iniziativa nasce per rispondere a un quadro internazionale sempre più complesso e in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
