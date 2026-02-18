Poliziotto talpa o infiltrato dei servizi segreti? Lo 007 conferma

Un agente dei servizi segreti ha rivelato di aver avuto contatti con l’ex ispettore di polizia Filippo Pitruzzella durante il processo “Xydi” a Canicattì. La testimonianza ha sorpreso tutti, poiché il poliziotto ha affermato di aver lavorato come infiltrato, senza specificare se si trattasse di un ruolo temporaneo o permanente. La sua presenza in aula ha riacceso il dibattito sulla reale identità dell’uomo, al centro di indagini delicate. La vicenda continua a far discutere tra gli addetti ai lavori.

La Talpa o l'Infiltrato? Testimonianza Shock nel Processo "Xydi". Un agente dei servizi segreti ha testimoniato in aula a Canicattì, in provincia di Agrigento, di essere stato in contatto con l'ex ispettore di polizia Filippo Pitruzzella. La rivelazione, resa durante il processo d'appello dell'operazione "Xydi", getta nuova luce sul ruolo di Pitruzzella, condannato in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa, aprendo la possibilità che l'agente operasse come infiltrato dello Stato o, al contrario, fosse una "talpa" al servizio della criminalità organizzata. La testimonianza, resa in un contesto di massima sicurezza, riguarda messaggi WhatsApp inviati da Pitruzzella e relativi alle indagini sul boss Matteo Messina Denaro.