Previsioni meteo per Avellino – 22 febbraio 2026

Il cielo sereno di Avellino il 22 febbraio 2026 deriva dall’alta pressione che domina la regione. Le temperature miti favoriscono le attività all'aperto, mentre il sole splende senza nuvole per tutto il giorno. Le previsioni indicano una giornata stabile, ideale per passeggiate e gite fuori porta. Le condizioni meteo favorevoli si manterranno fino a sera, offrendo condizioni perfette per chi desidera godersi il paesaggio. La bonaccia si farà sentire anche nel pomeriggio.

Ad Avellino il 22 febbraio 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata. Le condizioni meteo saranno stabili e non sono previste piogge. La temperatura massima raggiungerà i 16°C, mentre la minima scenderà a 4°C. I venti soffieranno moderati al mattino da Est-Sudest e moderati nel pomeriggio da Ovest-Sudovest. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Previsioni meteo per Avellino – 5 febbraio 2026A Avellino il 5 febbraio 2026 si aspetta una giornata all’insegna del cielo coperto.

Previsioni meteo per Avellino – 6 febbraio 2026Oggi ad Avellino il cielo sarà molto nuvoloso o coperto per tutta la giornata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Previsioni meteo per Avellino – 17 febbraio 2026; Previsioni meteo per Avellino – 18 febbraio 2026; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di mercoledì 18 febbraio; Meteo, si aggiunge nuova allerta.

Meteo Napoli e Campania, le previsioni di venerdì 20 febbraioQuella di venerdì 20 febbraio sarà una giornata caratterizzata da tempo estremamente variabile con precipitazioni anche ti forte intensità alternate a possibili schiarite ... ilmattino.it

Meteo Napoli e Campania, le previsioni del weekend di sabato 21 e domenica 22 febbraioQuelle di sabato 21 e domenica 22 febbraio saranno due giornate caratterizzate dall'assenza di precipitazioni con cielo ... msn.com

Che tempo farà in Sicilia domani, domenica 22 febbraio 2026 Scopri le previsioni meteo QUI https://qds.it/meteo-sicilia-domenica-22-febbraio-previsioni/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews - facebook.com facebook

Stop al maltempo, ecco la svolta meteo radicale: da quando, le previsioni x.com