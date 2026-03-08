‘Yeti’ | il nuovo thriller Netflix con Chris Pine

E’ una notizia di poche ore fa che Netflix sia a lavoro per un nuovo film thriller dal titolo Yeti. Il cast, la storia, e i dettagli di questo nuovo progetto artistico vi farà leccare i baffi. Scopriamo insieme cosa è venuto fuori dalle prime indiscrezioni della casa di produzione Netflix. Un film diretto da Michael Chaves. Michael Chaves, il regista del grande successo della New Line dell’estate scorsa The Conjuring: Last Rites, ha ingaggiato Chris Pine ( Carousel ) per dirigere Yeti, un nuovo thriller di sopravvivenza per Netflix che vedrà anche la partecipazione di Iona Bell ( Hunger Games: Sunrise on the Reaping ), Ray Winstone ( Damsel ) e Sofia Boutella ( Rebel Moon ). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Crime 101 – La Strada del Crimine | Nuovo trailer dal thriller con Chris Hemsworth

Chris Pine fa "innamorare" il Sundance 2026: primo sguardo a Carousel

