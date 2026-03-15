Gentile Direttore, nei giorni scorsi “Il Resto del Carlino” ha riportato la notizia di un’inchiesta in corso relativa a un’indagine giudiziaria che coinvolge diverse persone. Finora, i pubblici ministeri non hanno ancora formalizzato l’accusa di associazione a delinquere, nonostante le indagini siano in corso da tempo. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono sviluppi ufficiali.

Gentile Direttore, nei giorni scorsi “Il Resto del Carlino” ha riportato la notizia dell'applicazione, in capo ai medici indagati per i certificati “anti Cpr” (per chi non ricordasse: medici dell'ospedale di Ravenna sono indagati perché avrebbero emesso certificati attestanti patologie inesistenti per “salvare” clandestini pluripregiudicati, tra i quali stupratori, dalla detenzione nei centri per i rimpatri), dell'interdizione dall'esercizio della professione. Pur ribadendo la presunzione di innocenza, lo stesso giudice ravvisa «gravi indizi di reato» (che dopotutto sono un presupposto per l'applicazione di una misura cautelare) e «pericolo di reiterazione»: pericolo di reiterazione motivato dai moventi ideologici e non pecuniari (o almeno, non per ora. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giustizia, cosa aspettano i pm a contestare l'associazione a delinquere?

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