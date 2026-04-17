Carburanti Ue | Non c’è carenza ma siamo pronti a intervenire

Da lapresse.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unione europea ha rassicurato che attualmente non si riscontrano carenze di carburanti per aerei, ma ha anche precisato di essere pronta a intervenire nel caso si verificassero problemi. La comunicazione è arrivata mentre si discute delle possibili tensioni nel settore e delle misure da adottare per garantire la continuità delle forniture. Nessuna dichiarazione ufficiale ha segnalato una crisi imminente, ma l’attenzione rimane alta.

L’Unione europea interviene sulla possibile crisi legata a carenze di carburanti per aerei, negando l’emergenza ma dicendosi in caso pronta a intervenire. “Il Gruppo di coordinamento petrolifero si è riunito ieri e ha concluso che al momento non vi sono carenze di carburante nell’Unione europea, tuttavia ci stiamo preparando a possibili carenze di approvvigionamento di carburante per aerei, che rimangono motivo di preoccupazione. La preoccupazione è che le nostre raffinerie coprono circa il 70% del consumo dell’Ue, e il resto dipende ovviamente dalle importazioni. E se la situazione nello Stretto di Hormuz dovesse persistere, l’Unione...🔗 Leggi su Lapresse.it

carburanti ue non c8217232 carenza ma siamo pronti a intervenire
© Lapresse.it - Carburanti, Ue: “Non c’è carenza ma siamo pronti a intervenire”

L'Auto Consuma Troppo La Causa SEGRETA che la Diagnosi NON VEDE.

Video L'Auto Consuma Troppo? La Causa SEGRETA che la Diagnosi NON VEDE.

Notizie correlate

“Noi siamo pronti a intervenire”. Guerra in Iran, l’annuncio dalla Francia: trema l’EuropaLe tensioni in Medio Oriente continuano a crescere e, con esse, aumenta il timore che il conflitto in Iran possa avere conseguenze dirette anche per...

Leggi anche: Carburanti alle stelle. Dal mare all’agricoltura, aziende in difficoltà: "Siamo pronti a fermarci"

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Aeroporti Ue a rischio carburante se Hormuz non riapre in 3 settimane; Aerei: richiesta alla Ue per misure urgenti contro la carenza di carburante; Ue, 'oggi nessuna carenza di carburante aerei ma possibili criticità in futuro'; Perché l'Europa rischia davvero di restare a terra: la metà del jet fuel arriva dal Golfo.

carburanti ue non c carenzaUe, 'non ci sono carenze sistematiche di carburante da far cancellare voli'Non ci sono indicazioni di una carenza sistematica di carburante che possa portare a cancellazioni di voli su larga scala. Stiamo monitorando attentamente, anche in collaborazione con l'Agenzia inter ... ansa.it

carburanti ue non c carenzaVacanze in pericolo, carburante solo fino a giugno: voli a rischio per agosto e settembreL’allarme di Fatih Birol: possibile crisi dei voli in Europa per carenza di carburante per il conflitto e dal blocco dello Stretto di Hormuz ... quifinanza.it

Digita per trovare news e video correlati.