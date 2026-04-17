L’Unione europea ha rassicurato che attualmente non si riscontrano carenze di carburanti per aerei, ma ha anche precisato di essere pronta a intervenire nel caso si verificassero problemi. La comunicazione è arrivata mentre si discute delle possibili tensioni nel settore e delle misure da adottare per garantire la continuità delle forniture. Nessuna dichiarazione ufficiale ha segnalato una crisi imminente, ma l’attenzione rimane alta.

L’Unione europea interviene sulla possibile crisi legata a carenze di carburanti per aerei, negando l’emergenza ma dicendosi in caso pronta a intervenire. “Il Gruppo di coordinamento petrolifero si è riunito ieri e ha concluso che al momento non vi sono carenze di carburante nell’Unione europea, tuttavia ci stiamo preparando a possibili carenze di approvvigionamento di carburante per aerei, che rimangono motivo di preoccupazione. La preoccupazione è che le nostre raffinerie coprono circa il 70% del consumo dell’Ue, e il resto dipende ovviamente dalle importazioni. E se la situazione nello Stretto di Hormuz dovesse persistere, l’Unione...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Carburanti, Ue: “Non c’è carenza ma siamo pronti a intervenire”

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