La presidenza della FIGC sta portando avanti un piano con 29 punti che riguarda la Serie A, con un’attenzione particolare ai giovani calciatori. Il progetto mira a rinnovare le regole e a promuovere lo sviluppo dei talenti emergenti all’interno del campionato. Tra le misure previste ci sono interventi specifici per favorire la crescita dei giovani e modifiche regolamentari che coinvolgono le squadre e le istituzioni sportive.

Leao Milan, per i rossoneri è tutt’altro che incedibile! Le offerte latitano e Allegri ha un piano B Dybala Roma, colpo di scena: l’addio non è più così scontato! I Friedkin pensano al rinnovo, tutto dipenderà da quel fattore Lukaku Napoli, frattura ancora aperta: il club pensa già all’addio in estate! Ecco le possibili destinazioni Gila via dalla Lazio? C’è anche il Napoli! Le parole dell’agente infiammano il mercato Bastoni Barcellona, la risposta di Ausilio è un bluff? L’indiscrezione: «Apertura totale e principio di accordo!» Leao Milan, per i rossoneri è tutt’altro che incedibile! Le offerte latitano e Allegri ha un piano B Braida si racconta: «Il Milan è tutto per me, sarò sempre milanista! Che rimpianto Totti, l’ho corteggiato tante volte.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Presidenza FIGC, la Serie A accelera: il programma di 29 punti per Malagò, focus sui giovani!

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