Presidenza FIGC la Serie A accelera | il programma di 29 punti per Malagò focus sui giovani!
La presidenza della FIGC sta portando avanti un piano con 29 punti che riguarda la Serie A, con un’attenzione particolare ai giovani calciatori. Il progetto mira a rinnovare le regole e a promuovere lo sviluppo dei talenti emergenti all’interno del campionato. Tra le misure previste ci sono interventi specifici per favorire la crescita dei giovani e modifiche regolamentari che coinvolgono le squadre e le istituzioni sportive.
Leao Milan, per i rossoneri è tutt’altro che incedibile! Le offerte latitano e Allegri ha un piano B Dybala Roma, colpo di scena: l’addio non è più così scontato! I Friedkin pensano al rinnovo, tutto dipenderà da quel fattore Lukaku Napoli, frattura ancora aperta: il club pensa già all’addio in estate! Ecco le possibili destinazioni Gila via dalla Lazio? C’è anche il Napoli! Le parole dell’agente infiammano il mercato Bastoni Barcellona, la risposta di Ausilio è un bluff? L’indiscrezione: «Apertura totale e principio di accordo!» Leao Milan, per i rossoneri è tutt’altro che incedibile! Le offerte latitano e Allegri ha un piano B Braida si racconta: «Il Milan è tutto per me, sarò sempre milanista! Che rimpianto Totti, l’ho corteggiato tante volte.🔗 Leggi su Calcionews24.com
Notizie correlate
Leggi anche: Figc, Malagò è il candidato della Lega Serie A per la presidenza
Presidenza Figc, la Lega Serie A esprime 18 preferenze per MalagòI presidenti dei club di Serie A si sono riuniti a Milano per un’assemblea di Lega volta a individuare il candidato della componente Serie A alla...
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Giovanni Malagò è il candidato della Serie A alla presidenza Figc: votato da 18 club; Presidenza Figc, la Lega di A candida Malagò: ha l'appoggio di 19 club. In campo anche Abete; Elezioni Figc, Malagò candidato per la Serie A: Grande soddisfazione; Presidenza FIGC: la Lega Serie A candida Malagò, 18 preferenze su 20.
Figc, Malagò incontra la serie Serie A: l’ultimatum per le elezioni e la verità su Allegri c.t.Dopo il lungo colloquio con la Lega Calcio Serie A Malagò ha vincolato la sua candidatura alla presidenza Figc al supporto di tutto il calcio italiano. Poi la verità su Allegri c.t. sport.virgilio.it
Elezioni Figc, oggi Malagò incontra la serie A: una settimana di mosse e verticiLa corsa alla presidenza della Figc entra nel vivo: Malagò incontra oggi i presidenti della serie A e il leader della B Bedin, domani Marani (LegaPro), giovedì Aic e allenatori. Stesso giro, poi, per ... corriere.it
Malagò candidato alla presidenza FIGC, Simonelli scherza: "Le società di Serie A a favore sono 19 e 3/4" x.com
Giovanni Malagò sulla sua possibilie candidatura alla presidenza FIGC «Devo riflettere, deciderò dopo aver incontrato tutte le componenti». Il numero uno del CONI ha incontrato la Lega Serie A e avviato un giro di consultazioni prima di sciogliere le riserve facebook