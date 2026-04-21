Nel secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner affronterà un giocatore francese. La sua avversaria uscirà dalle qualificazioni, dove due giocatori qualificati si sono sfidati per il posto nel tabellone principale. Gli incontri di qualificazione hanno stabilito il nome del prossimo avversario di Sinner, che si appresta a scendere in campo nei prossimi giorni.

Sarà francese l’avversario di Jannik Sinner nel secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid: questo l’esito degli accoppiamenti nel tabellone principale al termine delle qualificazioni. Nel match che definirà il rivale dell’azzurro si fronteggeranno i qualificati transalpini Benjamin Bonzi e Titouan Droguet, che non si sono mai sfidati sul circuito maggiore. Bonzi è attualmente ai margini della top 100 mondiale, trovandosi nell’aggiornamento di lunedì scorso al numero 104, ha 29 anni, è destrorso e gioca il rovescio a due mani. Ha perso tutti i tre precedenti giocati contro Sinner, ma l’ultimo risale al 2023. Droguet, invece, è poco più giù del connazionale in classifica, trovandosi al numero 113, ha 24 anni, ed a sua volta è un destrorso che gioca il rovescio a due mani.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Prende forma l’avversario di Sinner a Madrid: due qualificati si giocano l’opportunità

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