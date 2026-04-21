Premio Troisi XV edizione Marefestival | ospite d’onore Giancarlo Giannini

La XV edizione di Mare Festival si sta preparando a un grande evento, con Mariagrazia Cucinotta come madrina che consegnerà il Premio Troisi. L’evento si svolgerà in una località di mare e vedrà come ospite d’onore l’attore e doppiatore Giancarlo Giannini. La manifestazione comprende diverse attività e incontri, attirando pubblico e partecipanti da varie parti.

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