Cesc Fabregas ha ricevuto il Premio Bearzot 2026 durante la XV edizione, riconoscimento assegnato a un tecnico del Como. La giuria ha premiato la sua giovane età e le qualità dimostrate nel corso della stagione, sottolineando la sua brillantezza nel ruolo di allenatore. La cerimonia si è svolta con la presenza di vari rappresentanti del mondo sportivo.

Calciomercato Juventus: Koné e Goretzka (a zero) i nomi a centrocampo. Ma per l’attacco il ‘colpo’ è già in casa. Dentro alle mosse dei bianconeri Inter tra campo e mercato: chi arriva e chi parte in estate! Novità dagli infortunati Calhanoglu, Bastoni e Lautaro. Ultimissime Sabelli Genoa, ci siamo per il rinnovo! I dettagli dell’intesa già trovata Mercato Milan, Leao verso l’addio in estate? Tare ha già individuato un profilo per sostituirlo! Espulsione Wesley Como Roma, Tommasi a Open VAR: «Nel momento in cui fischia il giallo è automatico perché è una occasione pericolosa!» Frattesi Scalvini Inter Atalanta, Open VAR contro la decisione di Manganiello: «Questo è calcio di rigore e il VAR sarebbe dovuto intervenire!» Gol annullato Conceicao, Open VAR su Udinese Juve: «Giusto non convalidare la rete per questi quattro parametri». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fabregas vince il Premio Bearzot 2026, al tecnico del Como la XV edizione: «Tecnico giovane ma già brillante»

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