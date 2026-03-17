Fabregas vince il Premio Bearzot 2026 al tecnico del Como la XV edizione | Tecnico giovane ma già brillante

Da calcionews24.com 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesc Fabregas ha ricevuto il Premio Bearzot 2026 durante la XV edizione, riconoscimento assegnato a un tecnico del Como. La giuria ha premiato la sua giovane età e le qualità dimostrate nel corso della stagione, sottolineando la sua brillantezza nel ruolo di allenatore. La cerimonia si è svolta con la presenza di vari rappresentanti del mondo sportivo.

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