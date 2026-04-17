European Universities Games 2026 | la presentazione al Teatro Verdi

Stamattina si è svolta al Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno la prima conferenza stampa dedicata agli European Universities Games 2026. L'incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti degli organizzatori e delle istituzioni coinvolte, che hanno illustrato i dettagli dell'evento in programma tra due anni. La conferenza ha segnato l'inizio delle comunicazioni ufficiali sull'organizzazione e la promozione delle competizioni sportive universitarie.

Si è tenuta stamattina al Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno la prima conferenza stampa di avvicinamento agli European Universities Games EUG 2026. L’evento ha segnato l’avvio del countdown ufficiale: fra tre mesi, dal 18 luglio al 1° agosto, l’Università degli Studi di Salerno e il.🔗 Leggi su Salernotoday.it Manolete : la dernière corrida qui a marqué l’histoire Notizie correlate “La Traviata” di Giuseppe Verdi in scena al Teatro Verdi con la Filarmonica SestreseSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) A. “Il teatro comico”, la commedia del Goldoni al Ridotto del Teatro Verdi“Il teatro comico”, la commedia del Goldoni, va in scena al Ridotto del Teatro Verdi il 17 e 18 aprile 2026DettagliIo sono invaghita del nuovo stile,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Salerno: studenti contro gli sfratti dagli alloggi per gli European University Games, la replica dell'Unisa; Il Rettore Molari alla conferenza annuale della European University Association: il ruolo delle università di fronte alle sfide demografiche; No agli sfratti per far posto agli atleti: Unisa nel caos; Sfratti nelle residenze universitarie per fare spazio agli atleti: studenti in mobilitazione. Montoro ospiterà gli European Universities Games 2026 dell’Università di SalernoAnche Montoro, insieme ad altri Comuni della Valle dell’Irno e della Provincia di Salerno, ha messo a disposizione dell’Università di Salerno strutture sportive per gli European Universities Games 202 ... irpinianews.it Baronissi protagonista degli European universities games: presentato l’eventoStampaTre mesi, novanta giorni, duemilacentosessanta ore; il countdown scandisce inesorabilmente il tempo che scorre. Il Teatro Giuseppe Verdi ha ospitato la conferenza stampa EUG 2026 | 3 months t ... salernonotizie.it Baronissi protagonista degli European universities games: presentato l'evento - facebook.com facebook